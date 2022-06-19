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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة الشيوخ توافق علي مقترح صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

لجنة القوي العاملة
لجنة القوي العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

وافقت لجنة القوي العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، علي مقترح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج " نائب التنسيقية" بشأن قضايا التغير المناخي في القارة الافريقية، والذي يطالب الحكومة بوضع استراتيجية وطنية محددة المعالم تضمن كافة التدخلات والأنشطة والسياسات والإعلان عنها كوثيقة وطنية رائدة في مجابهة آثار التغيرات المناخية.

وقال النائب عمرو عزت، في مقترحه، أن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم، وهي تقود حاليا توحيد الجهود الدولية من أجل الحد من الظاهرة المهددة للبقاء، وهو ما يتبلور في استضافة مصر مؤتمر المناخ  cop 26 ، والذي سينعقد خلال الفترة المقبلة في شرم الشيخ .

وأضاف:" ظاهرة التغيرات المناخية تتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية في الحكومة لرسم استراتيجية وطنية تضمن كافة التدخلات والأنشطة والسياسات والاعلان عنها كوثيقة وطنية رائدة في مجابهة آثار التغيرات المناخية."

ووافق نواب اللجنة، وممثلي الحكومة الحاضرين اجتماع اللجنة علي مقترح "نائب التنسيقية".

القوى العاملة القارة الافريقية مجلس الشيوخ شرم الشيخ دول العالم الحكومة

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