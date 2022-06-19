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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علاجات سريعة تخلصك من حساسية العين في لمح البصر

حساسية
حساسية

هل تعاني من حساسية العين وأعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك.. تعد الملتحمة هي الجزء الخارجي من العين الذي يتعرض للهواء، وبالتالي فهو الجزء الأكثر تعرضًا من العين لجميع مسببات الحساسية. 

حساسية العين

 

وفقا لموقع هيلث يعد بعض الناس أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالحساسية والتهاب الملتحمة ويمكنك اللجوء إلى النصائح التالية للتخفيف وعلاج حساسية العين خاصة في فصلي الصيف والربيع، حيث تنتشر أمراض العيون بشكل متكرر، لذا يمكنك اتباع هذه النصائح لتجنب الإصابة مثل:

1-تجنب لمس عينيك أو استخدام يديك للحكة لأن ذلك يساهم في زيادة مضادات الهيستامين والخلايا المضادة للحساسية  مما يزيد من الشعور بالحكة وقد يزيد الأعراض.

2-تجنب التواجد في الخارج وفي الأماكن المفتوحة ، وخاصة الحدائق ، لتجنب التعرض للغبار وحبوب اللقاح الطائرة.


3-ارتدِاء النظارات الشمسية  لأن عدساتها تحمي من الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر على العين مع العديد من الأضرار.


4-لا ترتدي العدسات اللاصقة وفي حالة لبسها يجب عليك ارتدائها فقط لفترة قصيرة والحرص على تنظيفها باستمرار بمحلولها.

حساسية العين علاجات طبيعية العين الأماكن المفتوحة العدسات اللاصقة

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