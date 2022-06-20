عبد المنعم سعيد: وثيقة سياسة ملكية الدولة هي الثالثة منذ ثورة 30 يونيو.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب المفكر السياسي، إن الكلمة الحاكمة لوثيقة مليكة الدولة هي التخارج مع تجنب كلمة الخصخصة سيئة السمعة، مؤكدا أن هناك خريطة للتخارج سواء التخارج الكامل للدولة او التخارج بالتشارك

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “المشهد”، عبر فضائية “ten”، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي الثالثة منذ ثورة 30 يونيو، وهي وثيقة جاءت بعد تردد من التفكير.

وتابع الكاتب المفكر السياسي، أنه تم الحديث عن وثيقة سياسية ملكية الدولة، وبعد ذلك طرحت للنقاش المجتمعي.

وأشار عبد المنعم سعيد إلى ان مرجعية الوثيقة هي تجربة 30 دولة ودول أخرى وضعت مثل هذه الوثيقة.