حبس شخص لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة المرج

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة المرج.

وكانت مباحث القاهرة، ألقت القبض على مجرم لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالمرج.

وكانت قوة أمنية من مباحث المرج بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى- هاتف محمول - 3 مفاتيح مصطنعة.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بإسلوب "المفتاح المصطنع" واعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.