عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ جمهوره بعد مباراة القمة .. شاهد

وجه عبد الله جمعة رسالة ، لـ جمهوره بعد مبارة الزمالك والأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر عبدالله جمعه صور له من المبارة عبر انستجرام ، وعلق قائلا “ تذكر ان منع الله لشئ عنك هو قمه العطاء .. فمنع الرزق رزق ”.

و سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وتمكن أشرف بنشرقي من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

واستطاع محمود عبد الرازق شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.