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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: أبوجبل رفض الجلوس احتياطيًا لعواد.. فيديو

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن فريق الزمالك بمن حضر، مشيرًا إلى تقديم محمد أوناجم أداء جيد في لقاء الأهلي بالقمة 124.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، سعيد أن اوباما لم يشارك في مباراة اليوم وهي رسالة قوية لأي لاعب في الزمالك بأن الأبيض قادر على تعويض أي نجم في الفريق


وأكمل عبد الملك، كنت آخشى تألق عبد القادر أمام الزمالك، لأنه كان سيلعب على نيمار، لكن الأخير قدم أداء جيدا.

وأوضح عبد الملك، أبوجبل رفض الجلوس احتياطيًا لعواد قبل المباراة، كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تحدث معه لكنه رفض الجلوس على دكة البدلاء، وأبلغه بأنه مُجهد بعد عودته من تمثيل المنتخب الوطني.

وأتم عبد الملك، البعض تحدث أن حازم إمام أدعى الإصابة أمام الأهلي.. وأدعم قرار الإدارة بعدم التجديد لبعض اللاعبين.

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