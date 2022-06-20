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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذنبي ايه اتحرم من مراتي.. شيماء تدفع حياتها ثمنا للإهمال الطبي في الدقهلية| فيديو

الفقيده
الفقيده

شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مأساه بكل المقاييس حيث لفظت سيدة انفاسها الاخيره بإحدى المستشفيات الخاصة عقب اهمال طبي تعرضت له .
 

وكانت شيماء 28 عاما تجري عملية ازالة الترهلات والدهون داخل احدى المستشفيات الخاصة بمدينة السنبلاوين وعقب انتهاء العمليه احتاجت لنقل دم وثم اعطائها فصيلة غير فصيلتها مما تسبب فى وفاتها.

 
“ يقول زوجها احمد :”انا عاوز حق مراتي من اللي تسببوا في وفاتها الدكتور اللي عمل لها العمليه ما لوش ذنب كان دكتور كويس والعمليه كانت ناجحة لكن المشكلة في المعمل وفصيلة الدم اللي تم نقلها لها غلط؛  انا ذنبي ايه اتحرم من مراتي وأولادها يتيتموا؛ حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ميراعيش ربنا في شغله ".


وواصل قائلا"  شيماء كانت طيبة وحنينة حب عمري الزوجه الصالحه اللي بتمناها من زمان تروح مني في غمضه عين؛  دا يرضي مين انا عايز حق شيماء وبثق فة القضاء وعارف  ان حق مراتي هيجي". 


وشيع اهالي مدينه السنبلاوين جثمان الفقيده الراحله شيماء حيث ردد المشيعون  لا اله الا الله حيث خرج الجثمان من  مسجد الدعوه  وتقدم اطفالها حاملين الزهور  مودعين والدتهم وتم دفنها في مقابر العائله بمدينة السنبلاوين.

كان جثمان الضحية قد خرج من مشرحة مستشفي المنصورة الدولي وذلك بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان وإجراء أحد الأطباء الشرعيين تشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاه.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من المباحث الجنائية بالحادث، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان في مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة.
 

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الدقهلية محافظة الدقهلية مستشفيات السنبلاوين مباحث حسبي الله ونعم الوكيل صور حديد

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