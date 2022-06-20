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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرنفل على الشاى

صدى البلد

 


 

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القرنقل على الشاى .


 


 

فوائد القرنقل على الشاى :

1- يقطع سلس البول وتقطيره إذا كان من أثر البرد .

2- أما بالنسبة للنساء فهو مدر للطمث ومعين للحمل .

3- ويستعمل الآن بكثرة في طب الأسنان كمسكن موضعي ويدخل في تحضير المضمضة المستعملة في علاج جروح وقروح اللثة كما ينظفالأسنان.

4- يخفض الضغط ويدر البول ويزيل التهابات الكلى والمثانة .

5- ولا يحتوي على الكافيين الذي تحتويه القهوة والذي له أثره المنبه .

6- يستخدم زيته في طرد الغازات من المعدة.

7- مقوٍ للقلب والكبد، وسائر الأعضاء الباطنة.

8- يزيل الوساوس والوحشة بعطره وزكاء رائحته.


 

لتحصل على شراب القرنفل كمهدئ للأعصاب:


 

1- تضاف ملعقة صغيرة من حبات القرنفل إلى فنجان ماء مغلي، وينقع في الماء حوالى 10 دقائق، ويشرب بعد أن يحلى بالعسل.


 

2- يضاف أيضًا إلى القهوة العربية كمطيب قوي مع الزنجبيل والزعفران والى الشاي.


 

3- والى أكلات الأرز كبهارات قوية ورخيصة .

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