ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرنفل على الشاى

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القرنقل على الشاى .
فوائد القرنقل على الشاى :
1- يقطع سلس البول وتقطيره إذا كان من أثر البرد .
2- أما بالنسبة للنساء فهو مدر للطمث ومعين للحمل .
3- ويستعمل الآن بكثرة في طب الأسنان كمسكن موضعي ويدخل في تحضير المضمضة المستعملة في علاج جروح وقروح اللثة كما ينظفالأسنان.
4- يخفض الضغط ويدر البول ويزيل التهابات الكلى والمثانة .
5- ولا يحتوي على الكافيين الذي تحتويه القهوة والذي له أثره المنبه .
6- يستخدم زيته في طرد الغازات من المعدة.
7- مقوٍ للقلب والكبد، وسائر الأعضاء الباطنة.
8- يزيل الوساوس والوحشة بعطره وزكاء رائحته.
لتحصل على شراب القرنفل كمهدئ للأعصاب:
1- تضاف ملعقة صغيرة من حبات القرنفل إلى فنجان ماء مغلي، وينقع في الماء حوالى 10 دقائق، ويشرب بعد أن يحلى بالعسل.
2- يضاف أيضًا إلى القهوة العربية كمطيب قوي مع الزنجبيل والزعفران والى الشاي.
3- والى أكلات الأرز كبهارات قوية ورخيصة .