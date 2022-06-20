شوبير يصف وضع جماهير الأهلي والزمالك بعد تعادل القمة 124

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على التعليق على تعادل النادي الأهلي والزمالك في مباراة القمة ببطولة الدوري العام بنتيجة 2/2.



وقال "شوبير" خلال برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "لو أنت أهلاوي شكلك زعلان، ولو زملكاوي شكلك مبسوط".



ولفت: "الأهلاوية كانوا شايفينها فرصة العمر بالفوز على الزمالك لإنهاء جزء كبير من مشوار بطولة الدوري العام، والزملكاوية مبسوطين لأن فريقهم تم دعمه بعدد من الناشئين ونجح في العودة للمباراة وإضاعة عدد من الفرص".

وأشار: "الأهلاوية كان لديهم عشم كبير بعد السيطرة على المباراة في شوطها الأول، والزملكاوية بيقولوا لهم احمدوا ربنا أنكم طلعتم تعادل، وشيكابالا أكبر لاعب في الملعب أحرز جون وصنع جون وعمل حالة وهو الأيقونة بتاعتنا".