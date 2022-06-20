2836 يشاركون في مارثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر

بدأت صباح اليوم الإثنين ١٣ لجنة امتحانات في الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، أعمالها بمشاركة2836 طالب وطالبة.



وقال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم،، و3 غرف فرعية بإدارات المدن، ولم تتلقي اي إخطارات عن وجود أي مشاكل في اللجان وأنه تم فتحها في موعدها المقرر .



وقال الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجه الاستعداد بمستشفى السويس العام للتدخل العاجل في حاله وقوع أي ظروف صحية لأي من الطلاب أو المراقبين .



وأشار إلي أنه تم نشر نحو 15 سيارة إسعاف للتدخل السريع أمام جميع لجان الثانوية العامة.



وفرضت مديرية أمن البحر الأحمر كردونات أمنية حول المدارس لتحقيق الانضباط الأمني وسمحت بدخول الطلاب والمراقبين الي محيط المدارس .



وكثفت مديرية أمن البحر الأحمر من تواجد ضباط الشرطة حول المدارس .



ويقوم اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر بجولة تفقدية اليوم علي عدد من اللجان للاطمئنان علي حسن سير العملية الامتحانية .