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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قروض 50 ألف جنيه.. فرص عمل وأفكار لتبدأ مشروعا من صندوق التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

توفر وزارة التنمية المحلية عبر صندوق التنمية المحلية التابع لها ، فرصة عمل وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة خاصة المعيلة والمواطنين في المحافظات.

كما يوفر الصندوق قروضا لتنفيذ أو توسعة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وتدريب مهني وأفكار للمشروعات لمن يرغب في الحصول على فرصة عمل ومشروع مستقل .

حجم القرض أو شرائح القرض:

من خمسة آلاف إلى خمسين ألف جنيه.

نسبة الفائدة وفترة السداد:

تبلغ نسبة الفائدة والتي تتضمن الرسوم الإدارية 6% وهى بسيطة ومتناقصة وتكون نسبة الفائدة لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية 4%, كما تنخفض هذه النسبة الى 4% عند الالتزام في السداد و التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية.

شروط الحصول على القرض:

-أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية القروية للمتقدم بالطلب وفقا لبطاقة الرقم القومي.

-أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

-تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

-ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

-توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

-مكان التقدم للحصول على القرض: الوحدة المحلية القروية علما بان عدد الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية ١٤٤٥ وحدة محلية تعطي جميع المناطق الريفية.

صندوق التنمية المحلية فرصة عمل للمشروعات للشباب المراة

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