محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس بنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة بنها وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات فى يومها الأول ، حيث يؤدى 42887 طالب وطالب ، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية داخل 112 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية.

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وقال المحافظ إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

توافد طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالقليوبية

كما أكد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ولفت المحافظ إلى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان مضيفًا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً بأنه طبقًا لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وتابع محافظ القليوبية قائلا إنه جرى توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

وأشار إلى التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية هواتف محمولة، سماعات وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

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