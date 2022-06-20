شيرين عبد الوهاب: أبو بناتي راجل حنين وصعب وصف حسام حبيب في كلمة| أبرز تصريحاتها

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على أسئلة جمهورها عبر خاصية ask على ستوري تطبيق إنستجرام.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب..

بتمنى تقديم عمل استعراضى كبير

تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب سؤالاً من أحد متابعيها “فكرة ملازماكي من الطفولة لحد الآن” ، عبر خاصية Ask عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وردت شيرين عبد الوهاب :" عمل استعراضى كبير".

أبو بناتى راجل حنين

تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب سؤالاً من أحد متابعيها حول علاقتها بالموزع محمد مصطفى، زوجها السابق ووالد ابنتيها عبر خاصية Ask عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وقالت شيرين عبد الوهاب : "إنسان طيب جداً وموزع موسيقي من الكبار المهمين وأب حنين وبيهتم ببناته وربنا يحفظه ليهم".

كلام بهاء الدين محمد ملوش مبرر

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمة أغنية ماتجرحنيش" مع الشاعر بهاء الدين محمد.

وقام أحد المتابعين بسؤالها عبر انستجرام، قائلاً: “إيه رأيك في كلام بهاء الدين محمد؟” لترد قائلة :" بصراحة مش شايفة ليه اي مبرر".

وجه أحد متابعي الفنانة شيرين عبدالوهاب ، سؤال لها عن حسام حبيب وذلك عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وقال لها “ حسام حبيب فى كلمة واحدة ” وردت شيرين عبد الوهاب قائلة “ سؤال صعب ”.