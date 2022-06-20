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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أغواها بحبه لها.. طالب يهتك عرض طفلة بحلوان

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، بمعاقبة "م .ا" طالب لاتهامه بهتك عرض طفلة بحلوان ، بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

وجاء في أمر إحالة، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها "ش.ا.ا" بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك، ولم تكن تعلم نواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها، ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اكره المجني عليها على عقد زواج عرفي دون رضاها أو رضا ذويها فاعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها على إقامة علاقة جنسية فتوصل بغير حق للحصول على وسيط إلكتروني خاصة للمجني عليها.

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وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها واصطنع حسابا إلكترونيا عبر الفيس بوك ونسبه زوراً للمجني عليها واستخدمه في أمور مسيئة إليها فعرض حياتها وأخلاقها للخطر.

وكشفت شهادة المجني عليها بأنها تعرفت على المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فبادلته بذلك ولم تعلم نواياه الشيطانية، وتمكن من مواقعتها بغير رضاها أكثر من مرة وهتك عرضها وأقام علاقة جنسية غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك فاستجابت لذلك وتسجيله لتلك المقاطع المرئية وتهديدها به مستخدماً في ذلك إكراهها على التوقيع على عقد زواج عرفيا، وما أن غيبتها طالبته بالزواج رسمياً فنكل بها بأن قام بإرسال تلك المقاطع المخلة للشرف لبعض معارفها وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسمها حتى قامت بإبلاغ الشرطة، وحررت بلاغ بالواقعة.

 

وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزي قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.

هتك عرض السجن المشدد 10 سنوات

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