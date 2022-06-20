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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لماذا أخلت النيابة سبيل المتهم بتحطيم سيارة بمحيط استاد القاهرة؟ القصة كاملة

صاحب واقعة تهشيم
صاحب واقعة تهشيم سيارة بمحيط استاد القاهرة

واقعة تحدث فى الافلام والمسلسلات، بطلها الفنان احمد العوضي، عندما قام بتهشيم سيارة ياسمين عبد العزيز، التي كانت تقوم بدور غزل، في مسلسل«اللي ملوش كبير» أثناء ترك سيارتها في منطقة انتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة، فما كان منه إلا نا يقوم بارتطام سيارتها ليكسر لها فانوس العربية.

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ذلك المشهد تكرر في الواقع بـ محيط استاد القاهرة بمدينة نصر، ولكن كان بطل تلك الواقعة أحد المواطن، عندما فوجئ بوجود سيارة تُغلق عليه في منطقة إنتظار، ولم يتمكن من التحرك بالسيارة الخاصة به.

فقرر ان ينتقم من صاحب السيارة ويقوم بتهشيم فانوس العربية ليعبر عن شدة غضبة لوقوفه أمام سيارته .

لحظات قليلة وانتشر فيديو تهشيم السيارة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، على الفور تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة وقامت بفحص الفيديو، وتبين ان المتهم مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

هنا سرعان ما كلفت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وتم استعداء المتهم بمعرفة رجال الأمن، واعترف بارتكابة الواقعة بسبب قيام الاخيرة بركن سيارتها امامه وعدم التمكن من السير، مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل.

سبب اخلاء سبيل المتهم

ومع استماع اقوال المتهم أمام جهات التحقيق، عللا ذلك بإن والدته مريضة، وكان  يريد الذهاب اليها مسراعاً، وعندما فوجئ بسيارة تعترض طريقة اشتد غضباَ وقام بتهشيم فانوس العربية.

وبعد الاستماع الي اقوال المتهم، قررت المجني عليها التصالح معه بعد كتابة تعهد من المتهم بدفع تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بسيارتها، ولذلك أخلت النيابة العامة سبيل المتهم.

وفي تحقيقات النيابة اكد المتهم، انه قام بارتكاب الواقعة بعدما فوجئي بسيارة تغلق الطريق على سيارته مما تسبب في تأخره عن والدته المريضة،مؤكداً أنه ارتكب الواقعة لعدم استدلاله عن صاحب السيارة فقام بتهشيم فوانيسها انتقاما من صاحبها.

وكانت رصدت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام المتهم بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمداً بمحيط استاد القاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٧ الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سيدة - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بتضررها من قائد سيارة ملاكى "محددة" لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمداً، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته فى منطقة إنتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة ، تم تحديد مرتكب الواقعة تبين انه مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة .

وباستدعاءه وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة معللاً ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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