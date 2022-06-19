أنا والعوضى أصدقاء.. وائل عبدالعزيز: أخطأت فى حق ياسمين 100% وبعتذر لها

حل الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفا على برنامج “كلام الناس” وتحدث عن علاقته بشقيقته وزوجها أحمد العوضى والأزمة الأخيرة التي حدثت.

شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا وأحمد العوضي أصدقاء.. ولم يتدخل في أزمتنا|فيديو

وأكد عبد العزيز عدم تدخل الفنان أحمد العوضى فى أزمته مع شقيقته لأن الخلاف أسرى.

وعن علاقته بالفنان أحمد العوضى قال" اشتغلت معاه فى مسلسل آخر نفس وقتها قولت له السنة الجاية هيكون ليك مسلسل من بطولتك ودا اللى حصل".

وأكد وائل عبد العزيز صداقته بالعوضى فى الوقت الحالى،معقبا:" لو أحمد العوضى اتسأل عن صداقتنا هيثبت دا"..

شقيق ياسمين عبدالعزيز: من حبى ليها عملت زي القطة اللي أكلت ولادها



وعلق وائل عبد العزيز، على ما حدث بينه وبين شقيقته، ياسمين عبد العزيز، خلال الفترة الأخيرة قائلا: "الدرس كان قويا، وتعلمت من التجربة الكثير، وأتمنى أن تصبح الحياة هادئة".

وعبَّر وائل عبد العزيز، عن حبه لشقيقته، قائلا: "من حبي لأختي، بقيت عامل زي القطة اللي أكلت ولادها.. وفي حاجات كتير ما ينفعش أقولها ".

شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا غلطان في حقها 100%.. فيديو

واعترف وائل عبد العزيز بخطأه تجاه شقيقته، قائلا: "غلطان في أزمتي مع أختي ياسمين عبدالعزيز.. وأتحمل كل الغلط بنسبة 100%".

وأضاف وائل عبد العزيز“خدت قرار مش هرد تانى، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا”.

ووجه عبد العزيز رسالة إلى شقيقته قائلا:" انا موجود لو محتجانى، لو مش محتجانى ورأيي ليس مهما؛ فأنا تمام".

شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا و التزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

أكد الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن التجربة التى مر بها جعلته يراجع نفسه.

وأوضح عبد العزيز أنه بعد مراجعة النفس علمت أن الأصح هو الرجوع إلى الله والالتزام بالصلاة فى وقتها".

وأكد قائلا"رجوعي لربنا و التزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير، وبتمنى اختي تسامحني".

خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها



في ظل الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضى الأيام الماضية دخل شقيقها على الخط كالعادة، وحاول يدعم الفنانة بطريقته، فنشر وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك ، صورة تجمعه بشقيقته قائلاً:"يا بنتي انتي ليكي احنا لبعض وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله بيعدى بأمر الله” .