شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا غلطان في حقها 100%.. فيديو

اعترف وائل عبد العزيز بخطئه تجاه شقيقته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الفترة الماضية.

وأكد عبد العزيز خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر "إم بي سي مصر"، قائلا: "غلطان في أزمتي مع أختي ياسمين عبدالعزيز.. وأتحمل كل الغلط بنسبة 100%".

وأضاف وائل عبد العزيز، قررت عدم الرد على اى شئ، لانه الحل الوحيد لكل المشاكل.

ووجه عبد العزيز رسالة إلى شقيقته قائلا:" انا موجود لو محتجانى، لو مش محتجانى ورأيي ليس مهما؛ فأنا تمام".

خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها



في ظل الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضي خلال الأيام الماضية؛ دخل شقيقها على الخط كالعادة، وحاول دعمها بطريقته، فنشر وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك ، صورة تجمعه بشقيقته قائلاً:"يا بنتي احنا لبعض وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله بيعدى بأمر الله” .