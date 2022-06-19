شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

أكد الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن التجربة التى مر بها جعلته يراجع نفسه.

وأوضح عبد العزيز خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر "ام بى سى مصر" بعد مراجعة النفس علمت أن الأصح هو الرجوع إلى الله والالتزام بالصلاة فى وقتها".

وأكد قائلا"رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير، وبتمنى اختي تسامحني".



خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

في ظل الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضى الأيام الماضية دخل شقيقها على الخط كالعادة، وحاول يدعم الفنانة بطريقته، فنشر وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك ، صورة تجمعه بشقيقته قائلاً:"يا بنتي انتي ليكي احنا لبعض وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله بيعدى بأمر الله” .