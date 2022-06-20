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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان الدين لجروبات الغش

غرفة عمليات التعليم
غرفة عمليات التعليم

تمكنت منذ قليل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من تحديد مكان وهوية الطالب المسئول عن تصوير امتحان التربية الدينية من داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 وإرساله لجروبات الغش.

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وعلى الفور تم ضبط الطالب وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم التعامل معه بقانون مكافحة الغش في الامتحانات.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : سوف تصدر وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا تفصيليا تكشف فيه بيانات الطالب المضبوط و مدرسته.

وكانت قد أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم حتى الآن تلقي اي بلاغات أو شكاوى من أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، بشأن صعوبة أسئلة امتحان التربية الدينية او خروج اي من اسئلته عن المنهج المقرر.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 هادئة تماما والعملية الامتحانية تتم بشكل منتظم دون اي مشكلات .

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2022 البالغ عددهم 707 آلاف و992 طالبا/طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، في اداء امتحان مادة التربية الدينية .

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الدينية لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 اليوم ايضا ، امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

جدير بالذكر أن التربية الدينية تعد من المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2022  ، وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم : لن نوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقياً بنظام "البابل شيت"، وتقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا صحة لـ احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 . 

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