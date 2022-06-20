صنع هدفا وسجل آخر .. أبرز أرقام شيكابالا فى قمة الأهلي والزمالك

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ، مع غريمه التقليدي نادى الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة ، التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح محمد شريف ، التسجيل فى الدقيقة 12 ، ثم أدرك المغربي أشرف بنشرقي التعادل ، وأضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني، قبل أن يتعادل صلاح محسن قبل نهاية لقاء القمة.

محمود عبد الرازق شيكابالا فى 45 دقيقة فقط أمام الأهلى ، نجح فى قلب الطاولة فى لقاء القمة رقم 124.

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام شيكابالا أمام النادي الأهلي فى القمة رقم 124:

سجل هدفا

صنع هدفا آخر أحرزه المغربي أشرف بنشرقي.

ساهم فى صناعة 3 فرص للتهديف جاء أبرزها الفرصة التى سددها فى اللحظات الأخيرة إمام عاشور واصطدمت فى عارضة محمد الشناوى لتضيع فرصة كادت تحقق الفوز للفارس الأبيض فى لقاء القمة رقم 124.

جاءت التمريرات الصحيحة التى قام بتمريرها محمود عبد الرازق شيكابالا 13/14 بنسبة 93%.

وأرسل ثلاثة من الكرات العرضية منها اثنتان صحيحة بنسبة 67%.

خسر الكرة مرتين فقط خلال 45 دقيقة.

وانتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد السلام في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والزمالك

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 41 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 33 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 25 نقطة.

13- المصري - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 19 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 19 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.