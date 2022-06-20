استقبل 25 هدفا.. أرقام الشناوي حارس الأهلي محليا وقاريا

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع غريمه التقليدي نادى الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

افتتح محمد شريف التسجيل فى الدقيقة 12 ثم أدرك المغربي أشرف بنشرقي التعادل واضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني قبل أن يتعادل صلاح محسن قبل نهاية لقاء القمة.

محمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي خاض هذا الموسم ٢٦ مباراة مع القلعة الحمراء فى كافة البطولات المحلية والقارية.

استقبلت شباك محمد الشناوي حارس مرمى النادى الاهلي فى كافة البطولات المحلية والقارية ٢٥ هدفا.

وانتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد السلام في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والزمالك

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 41 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 33 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 25 نقطة.

13- المصري - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 19 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 19 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.