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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن ارتفاع وارداتها من النفط الروسي بنسبة 55 %

واردات النفط الروسي
واردات النفط الروسي

أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع واردات النفط الروسي بنسبة 55% على أساس سنوي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، كشفت بينات رسمية اليوم الإثنين، أن واردات الصين من النفط الروسي ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 55% على أساس سنوي، على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

واشترت الصين الشهر الماضي من روسيا نحو 8,42 ملايين طن من النفط، بحسب الجمارك الصينية. وتفوق هذه الكمية واردات النفط من السعودية، أول مزوّد نفط للصين تقليديا.


سجلت واردات الصين من النفط الخام الروسي في مايو رقماً قياسياً بالنسبة لشهر واحد بلغ 8.42 مليون طن (حوالي 1.98 مليون برميل يومياً)، بارتفاع 55 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2021، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وأظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الاثنين أيضاً أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني، الشهر الماضي، في ثالث شحنة من النفط الإيراني منذ ديسمبر الماضي.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو ردا على غزوها أوكرانيا، وحذرت القوى الغربية بكين مرارا من أي دعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من شأنه أن يخفف من تأثير العقوبات على موسكو.

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