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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة فويس باند بالسحيمي .. الخميس

فويس باند
فويس باند

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي " بشارع المعز"،  التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السابعة مساء الخميس 23 يونيو،  حفل فرقة "فويس باند " .

الحفل قيادة الفنان اسلام جاد، ويتضمن تقديم مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها : "صافيني مرة" أداء وائل علي، "امانه عليك" أداء عبد الرحمن ابراهيم، " ان كنت ناسي" أداء ضحي شعبان، "بسبوسة" أداء نهي النجار، "فين قلبي" أداء أدهم آسر، "ان راح منك يا عين" أداء هالة صلاح، "قال ايه بيسألوني" أداء مريم عابدين، " أنساك " أداء شهد السعدني ، "ليالينا" أداء أمنية خالد، " علي الحلوة والمرة " أداء أحمد عبد اللطيف، " لولا الملامة" أداء سمر محمد، " لما راح الصبر" أداء نوران هشام، " أه يا اسمراني اللون" أداء ندي محمود .

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وكان قد استضاف  مركز إبداع بيت السحيمي " بشارع المعز " التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الثلاثاء 7 يونيو، حفلا جديدا لفرقة قصر الغوري للموسيقي العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقدمت الفرقة مجموعة من أغاني الطرب والفن الأصيل منها : "حب إيه" أداء ريهام إسماعيل، " كل ده كان ليه"  أداء أحمد شحاته، "بقي عايز تنساني" أداء سها الهواري ، "يا ليلة ما جاني الغالي"  أداء محمود حسانين، "دوبني دوب" أداء الفرقة ، "أسمر يا أسمراني" أداء زينب عادل .

بيت السحيمى صندوق التنمية الثقافية شارع المعز قصور الثقافة مصر

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