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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 95 منشأة وتحرير 2306 محاضر خلال أسبوع في الإسكندرية

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

 شنت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية عدد من الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء.

يأتي هذا في إطار تشديد اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة باستمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وقد أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 3008 حالة إشغال متنوع وغلق عدد 9 مقاهى، و 86 محل، بالإضافة إلى تحرير 2306 محضر متنوع ما بين بيئة، صحة وتفتيش صيدلي طب بيطري، وقوي عاملة، تموين، و رخص محلات، كما أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر ب 281 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة والمخالفة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية

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