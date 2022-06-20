غياب 42 طالبا عن إمتحانات الثانوية العامة في محافظة دمياط

محافظة دمياط

.إنتظم اليوم 11 ألف و 375 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بدمياط بشعبتيها العلمية والأدبية أمام 41 لجنة بمختلف مدن المحافظة لأداء أول إمتحاناتهم في التربية الدينية والتربية الوطنية .

وسجلت اللجان 42 حالة غياب بين الطلاب وأعلنت مديريه التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم سجلت أن طلاب شهادة الثانوية العامة توافدوا اليوم في أولي إمتحانات الدور الأول علي ٤١ لجنة إمتحانية علي مستوى المحافظة وسط إجراءات إحترازية ووقائية وقيام الأجهزة الأمنية بفرض كردونات لتنظيم عملية دخول الطلاب وتحقيق التباعد بينهم ومنع إزدحام أولياء الأمور.

وأضاف بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات منذ الصباح الباكر تابعت أعمال مركز توزيع الأسئلة ووصولها الي اللجان وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وأوضحت الغرفة أنه قيد في امتحانات اليوم ١١٣٧٥ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أدى منهم ١١٣٣٣ طالب إمتحاني التربية الدينية والتربية والوطنية وتغيب عن الإمتحانات ٤٢ طالب مشيرة انها قامت بالرد علي العديد من إستفسارات رؤساء اللجان ولم تتلق أي شكاوي من الطلاب.

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