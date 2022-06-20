عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

غياب 42 طالبا عن إمتحانات الثانوية العامة في محافظة دمياط

صدى البلد

.إنتظم اليوم 11 ألف و 375 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بدمياط بشعبتيها العلمية والأدبية أمام 41 لجنة بمختلف مدن المحافظة لأداء أول إمتحاناتهم في التربية الدينية والتربية الوطنية .

 وسجلت اللجان 42 حالة غياب بين الطلاب وأعلنت مديريه التربية والتعليم بدمياط،  أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم سجلت أن طلاب شهادة الثانوية العامة توافدوا اليوم في أولي إمتحانات الدور الأول علي ٤١ لجنة إمتحانية علي مستوى المحافظة وسط إجراءات إحترازية ووقائية وقيام الأجهزة الأمنية بفرض كردونات لتنظيم عملية دخول الطلاب وتحقيق التباعد بينهم ومنع إزدحام أولياء الأمور. 

وأضاف بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات منذ الصباح الباكر تابعت أعمال مركز توزيع الأسئلة ووصولها الي اللجان وسط إجراءات أمنية مكثفة. 

وأوضحت الغرفة أنه قيد في امتحانات اليوم ١١٣٧٥ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أدى منهم ١١٣٣٣ طالب إمتحاني التربية الدينية والتربية والوطنية وتغيب عن الإمتحانات ٤٢ طالب مشيرة انها قامت بالرد علي العديد من إستفسارات رؤساء اللجان ولم تتلق أي شكاوي من الطلاب.

أقراايضا 

تعليم دمياط يستقبل رؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة بـتجهيز ٣٢ استراحة

دمياط التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم غرفة العمليات الرئيسية اجراءات احترازية اجهزة الامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

موضوعات متعلقة

تعليم دمياط يستقبل رؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة بـتجهيز ٣٢ استراحة

ترشيحاتنا

إعادة هكيلة الجهاز الإداري للدولة..مدبولي : تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص

بعد نجاحه بدمياط.. مدبولي يُكلف بتعميم تجربة مشروع المدينة الآمنة بالمحافظات

من 4 محافظات.. 4 طلاب وراء تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الأعلى للأمناء: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة ويجب عدم الخلط بين الغش والتسريب

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

أهداف تسعى القاهرة لتحقيقها.. قراءة في الدورة التاسعة لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ