صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

انهارت والدة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها، أمام المشرحة، صارخة في وجه أفراد الأمن: "عايزة حق بنتي .. عاوزة اشوفها بس"، في مشهد مبكٍ أمام الاهالي بمحيط مشرحة بالمنصورة.

بوابة توشكى بجامعة المنصورة، شهدت جريمة مأساوية ظهر اليوم الاثنين، حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وقاموا بالإمساك به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيما أوضح شهود عيان في واقعة قتل شاب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة أن الاثنين زملاء في كلية الآداب جامعة المنصورة وطالما أظهر لها حبه وقام بمعاكستها إلا أن الفتاة رفضت الزواج منه.

وأضاف شهود العيان على الحادث، قيام المتهم مع بضرب المجني عليها ن أ حتى سقطت في الأرض وأرتمطت رأسها بالرصيف فقام بالإجهاز عليها مستخدما سكين وذبحها أمام الجميع حتى أمسك به فرد أمن الجامعة والطلاب وتحفظوا عليه.

وتابع شهود العيان، أنها ليست المرة الأولى للمتهم بمطاردة الفتاة، حيث قام بمعاكستها ومطاردتها مرات عديدة من قبل إلا أنها نهرته ورفضته حتى ارتكب جريمته وحاول تشويه وجهه بعد الجريمة.