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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

صدى البلد

أوضح شهود عيان في واقعة قتل شاب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة أن الاثنين زملاء في كلية الآداب جامعة المنصورة وتجمعهما علاقة عاطفية ومشاكل شخصية حيث رفضت الفتاة الزواج منه. 

ووفقا لما قاله شهود العيان، فإن القاتل ضرب الفتاة في البداية حتى سقطت الفتاة أرضا ثم سحب المتهم السكين وذبحها أمام الجميع حتى جاء فرد الأمن وأمسك بالمتهم. 

وأشار شهود العيان  إلى أن الحادث سبقه مطاردات عدة للفتاة من قبل زميلها كما أكد البعض أن القاتل حاول تشويه وجهه بعد قتل الفتاة.

 

وكانت قد لقيت طالبة جامعية بكلية الآداب جامعة المنصورة مصرعها على يد زميلها طعنا بسكين أمام بوابة الجامعة.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أول المنصورة، من أمن جامعة المنصورة بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

 

و في مشهد كارثي مرعب، أقدم شاب على قتل فتاة ذبحًا أمام جامعة المنصورة في ثواني معدودة قبل أن يلوذ بالفرار تاركًا خلفه حالة من الهرج امام أسوار الجامعة بينما سقطت الطالبة على الأرض بين دمائها في محاولات لانقاذها من المتواجدين الذين هرولوا إليها.

الفيديو الصادم لجريمة المنصورة 

الفيديو الصادم انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، مع تحذيرات المتابعين بعدم فتحه أو مشاهدة هذا المحتوى الصادم الذي يقتلع القلوب من الرعب ويثير الشفقة في نفس الوقت.

 

وانتشرت التعليقات على الفيديو ما بين التساؤلات حول الواقعة وأسبابها وسط غضب عارم من الجميع، وكذلك التحذير من فتح الفيديو او مشاهدته.

ونشر الصحفي أحمد قاسم محذرًا: "فيه فيديو مرعب ومثير للغثيان لجريمة قتل وذ بح طالبة في جامعة المنصورة على يد واحد زميلها.. ياريت محدش يشوف الفيديو لإنه مؤذي نفسيا جدًا".

وتابع: "دي صورة من الفيديو عشان لو قابلك متفتحهوش.. لإن الجريمة بتنفذ في أول 3 ثواني منه".

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