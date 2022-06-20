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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: من المرجح جدا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أنه من المرجح جدا أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال "بايدن"، ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه من المرجح جدا أن يحدث هذا". 

ويفكر الاتحاد الأوروبي في منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة ويوضح أن العضوية الكاملة ممكنة فقط على المدى الطويل.

إلي ذلك، قال بايدن إنه من غير المحتمل أن يزور أوكرانيا عندما يسافر إلى أوروبا في نهاية هذا الأسبوع.

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قال بايدن عندما سئل عما إذا كان لا يزال يخطط لزيارة أوكرانيا إنه لا يريد أن يسبب المزيد من الصعوبات للأوكرانيين.

ولدى سؤاله مرة أخرى عما إذا كان من المتوقع أن يسافر إلى هناك أثناء تواجده في ألمانيا وإسبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، قال بايدن: “خلال هذه الزيارة، ليس من المرجح”.

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