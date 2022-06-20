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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: إفريقيا أصبحت رهينة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن إفريقيا “أصبحت رهينة لمن بدأوا الحرب ضد بلادنا”.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام الاتحاد الأفريقي، إن مفاوضات صعبة تجرى راهنا لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.

وحذر زيلينسكي من أن أزمة الغذاء العالمية ستستمر “طالما استمرت هذه الحرب الاستعمارية”، مما يؤثر على حياة ما يصل إلى 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على الصادرات الأوكرانية.

وأضاف: “مهمتنا الرئيسية الآن هي القضاء على خطر المجاعة. في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن أن يكون هذا التهديد بسيط، بفضل أوكرانيا وبفضل صناعتنا الزراعية”.

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وقال: “لولا الحرب الروسية، لكنت في وضع مختلف الآن، في وضع آمن تمامًا. لذلك، لتجنب المجاعة، يجب أن تنتهي محاولات دول مثل روسيا لإعادة السياسة الاستعمارية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي”.

ووفقًا لـ زيلنسكي، فإن أوكرانيا تحاول بناء لوجستيات إمداد جديدة، لكن 25 مليون طن من الحبوب لا تزال معلقة مع استمرار روسيا في إغلاق الموانئ الأوكرانية.

روسيا إفريقيا أوكرانيا الاتحاد الافريقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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