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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس: التطعيم لا يمنع الإصابة بكورونا والفيروس مازال متواجدا

صدى البلد

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن وباء فيروس كورونا مازال متواجدا ومنتشر عالميا، ويجب علينا توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، :"حالات الإصابة في مصر منخفضة وبسيطة نسبة 99%، منوها بأن عدد الحالات الحرجة التي تطلب دخول المستشفى منخفض للغاية.

 

واسترسل: رغم انخفاض نسب الإصابة إلا أنه يجب أن نتوخى الحذر، حتى لا يحدث زيادة انتشار مفاجئ، مشددا على أن التطعيم لا يحمي من الإصابة ولكن يقلل من شدتها.

 

وأكمل: التطعيم ضد كورونا لا يحمي بنسبة 100% ولكنى يحمي ويقلل شدة الإصابة، مؤكدا أن فاعلية الجرعة تستمر لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ونناشد الجميع بضرورة الحصول على الجرعات الإضافية.

 

وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول إلى صفر وفيات، وتقليل احتمالية دخول المستشفى.
 

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