إطلالة ساحرة لـ مرسيدس "مايباخ ايمبرور 1" .. صور

التعديل الأفخم حول العالم

تحظى السيارة مرسيدس مايباخ على شهرة واسعة في عالم السيارات الفارهة، حيث تتمتع باطلالة خارجية مميزة للغاية تحمل الكثير من عناصر الفخامة، إلى جانب تجهيزاتها الداخلية والتي تعطي انطباع رائع، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات المستخدمة.

اطلالة ساحرة لـ مرسيدس "مايباخ ايمبرور 1"

وفي سابقة مميزة قامت شركة SCALDARSI MOTORS بوضع لمساتها الفريدة للنسخة مايباخ، لتقوم بتعديل هو الابرز في عالم السيارات الفاخرة، حيث ظهرت السيارة في اطلالة خارجية تخطف الانظار، وتتمثل في نسخة تحمل لقب الامبراطور "مايباخ ايمبرور 1".

اطلالة ساحرة لـ مرسيدس "مايباخ ايمبرور 1"

التعديل الافخم حول العالم .. اطلالة ساحرة لـ مرسيدس "مايباخ ايمبرور 1"

تشير بعض المعلومات أن السيارة "مايباخ ايمبرور 1" أو سيارة الامبراطور، سوف تتمتع بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 888 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1500 نيوتن/متر.

ظهرت السيارة "مايباخ ايمبرور 1" بشبكات أمامية ذات لمسات ذهبية، مع جنوط انيقة تتمتع بتصميم هندسي مميز، وبتطعيمات ذهبية ايضا، بالاضافة لمرايات جانبية تتمتع بهذا المفهوم، إلى جانب مقصورة داخلية انيقة تتمتع بالفخامة حيث دعمت بجلود فاخرة للمقاعد، مع الكثير من سبل الراحة والرفاهية، والتقنيات التكنولوجية عالية الاداء.

اطلالة ساحرة لـ مرسيدس "مايباخ ايمبرور 1"

ومع هذه التعديلات المذهلة فيمكن للسيارة أن تصل لسرعة قصوى تقترب من 430 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 3.7 ثانية فقط.

اطلالة ساحرة لـ مرسيدس "مايباخ ايمبرور 1"

ومن المقرر أن يتم انتاج 10 نسخ فقط من تلك السيارة الرائعة، بينما تصل تكلفة النسخة الواحدة إلى قيمة مذهلة ايضا، تليق بتلك السيارة الفاخرة حيث قدرت بـ 1.5 ميلومن دولار امريكي.