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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يبدأ فلكيا غدا.. الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام شديد الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

كشف محمود القاياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، مضيفاً ان البلاد ستتأثر أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري "يوليو وأغسطس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين ، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبري ستكون بين ٣٤ و٣٥.
وأوضح  عضو الهيئة العامة للأرصاد الجو أن صيف هذا العام سيكون شديد الحرارة.

من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف فلكيا غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

مصر برنامج الأرصاد درجات الحرارة

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