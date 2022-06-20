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الإشراف العام
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ثقافة

بلد العصفور لثقافة المنيا على مسرح ديوان عام المحافظة

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة  فعاليات العرض المسرحى "بلد العصفور" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا التابع لفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٨ يونيو الجارى٢٠٢٢، يوميا الساعة الثامنة والنصف على مسرح محافظة المنيا.

"بلد العصفور" تأليف جمال عايد 
أشعار أشرف عتريس، ألحان أسامة طه، سينوغرافيا  وائل درويش ، استعراضات يحيى عبد العليم ، غناء أسامة طه ، ياسمين، اروى، تمثيل محمد ياسر فؤاد، ناصر هيثم ناصر، جومانا سيد حسنى، نورا أحمد دسوقى، محمد إسماعيل محمد، روفان هيثم ناصر ، حاتم طارق عبد الرحمن، سيف الدين طارق عبد الرحمن، سيف الدين أحمد دسوقى، لمار محمد حسن، منه الله محمد حسن، مادونا ناصف نجيب، مارينا رضا، يوسف محمد سمير، سهيلة طارق عبد الرحمن ، مينا ميمى ، بالاشتراك مع ياسر فؤاد ، محمد سمير الكردى،  سيد حسني حسن احمد ، ساميه حكيم ، من إخراج محمد حسن

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نظرة ضيقة 

 

يدور العرض حول بعض الأشخاص الذين يحدث عندهم بعض الضيق من أحوال الوطن الذى يعيش به فيقرر السفر والبحث عن وطن بديل يحقق به طموحاته التى فشل فى تحقيقها بوطنه، أو كما يتصور من نظرته الضيقة للأمور فيسافر فعلا ويصطدم بالواقع المرير فكل شيء له ثمنه بالخارج فلا مشاعر ولا أهل او أصدقاء يلجأ لهم فى حال أي أزمة تحدث له فيجد نفسه وحيد بلا وطن يأويه غريب فى بلاد غريبة بلا أحساس بالأمان النفسي الذى يعيشه كل فرد بوطنه الذى يحتضن الجميع والذى ينتظر كل جد واجتهاد منا ليعلو بين الأمم ووارد أن يحدث بعض الأخطاء فى التنفيذ ولكن مع ترابطنا وحبنا لبعض نتغلب على كل الصعوبات ويظهر المعدن النفيس لشعبنا الأبي ذو الحضارة الضاربة منذ القدم.

"بلد العصفور" تحكي حكاية شعب عظيم أقدم من التاريخ الذى جاء بعدنا وعلمت مصر العالم كله كل المعانى السامية من حب وخير وعدل وانتماء.

بلد العصفور فرقة مسرح الطفل قصر ثقافة المنيا خالد جلال مسرح محافظة المنيا

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