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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

على مسرح مركز الهناجر..

قومية بنى سويف تطرح «قصة حياة» لماكس فريش بمسرح الهناجر للفنون

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم جميع عروضها المسرحية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته ال 45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر بقاعة د. هدى وصفى برئاسة المخرج شادى سرور، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

 

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جانب إنساني

 

قدمت فرقة بنى سويف القومية التابعة لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة الفنان جلال عثمان العرض المسرحى "حياة"  عن نص قصة حياة لرائعة الكاتب والروائى السويسرى ماكس فريش، حيث أوضح مخرج العرض السعيد منسى إنه يميل للجانب الإنسانى فى أعماله ونصوصه التى يقدمها، و قدم النص بشكل مختلف فكرته الأساسية حول تمرد الإنسان على حياته وعدم الرضا، واعتراضه دائما على نمط معيشته ودائما ما يحاول تغير حياته والواقع الذى يعيشه، ورسالته خلال العرض تتلخص فى أنه مهما حاولت التمرد على حياتك أو كنت ترى نفسك فى مكان أخر، فتأكد أن كل ما يحدث لك ولو كان من وجهة نظرك أن أحداثا أخرى هى الأفضل وأن نهاية أخرى تستحقها بالتأكيد، تلك النهاية التى فى مخيلتك ستكون أسوأ بكثير مما يحدث، فمن الأفضل أن تستمع بحياتك كما هى بتفاصيلها ولحظاتها سواء كانت حزينة أو سعيدة، العرض ديكور ملك رفعت، تأليف موسيقى محمد عبد الوهاب، استعراضات وليد حسن، إضاءة ومخرج منفذ محمد مانو، تمثيل علاء محمد، جويد نجم الدين، محمود فداوى، مارينا جرجس، عبد الرحمن أشرف، أسامة جابر، كريم خالد، ماريو اشرف، نور أسامة، نور عماد، ياسمين عصام، حازم طه، عهد عمرو، مارينا عبده، فادى عزت، إفرايم اشمياء، دراما تورج وإخراج السعيد منسى.

جاء العرض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، دكتور وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف.

قصور الثقافة محمد عبد الوهاب الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبرى ثروت عكاشة مسرح الهناجر المخرج هشام عطوة الناقد جرجس شكري مركز ثروت عكاشة الثقافي

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