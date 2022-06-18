مجانا .. القومي للسينما يقيم ورشة للسيناريو بمركز ثروت عكاشة الثقافي

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز «ورشة السيناريو»، يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٠ يونيو الجاري في تمام الثالثة عصرًا.

ويشرف على الورشة السيناريست محمود خليل، ويتناول الطريق إلى السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

أنشطة ثقافية

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانا للهواة ومحبي السينما.