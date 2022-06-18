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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجانا .. القومي للسينما يقيم ورشة للسيناريو بمركز ثروت عكاشة الثقافي

السيناريست زينب عزيز
السيناريست زينب عزيز

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز «ورشة السيناريو»، يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٠ يونيو الجاري في تمام الثالثة عصرًا.

ويشرف على الورشة السيناريست محمود خليل، ويتناول الطريق إلى السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

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وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانا للهواة ومحبي السينما.

 

ثروت عكاشة مركز ثروت عكاشة الثقافي السيناريست زينب عزيز ورشة السيناريو سينما رادوبيس

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