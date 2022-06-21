والد طالبة المنصورة: لم تكن تفكر في الارتباط من الأساس

كشف أشرف عبد القادر والد الطالبة نيرة التي قتلت أمام جامعة المنصورة، حقيقة ارتباط ابنته بشاب آخر مما دفع القاتل للانتقام منها، مؤكدا: “لم تكن تفكر في الارتباط من الأساس، وكانت تفكر في مستقبلها المهني بعد الجامعة”.



وتابع عبد القادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" الحمدلله أنه تم القبض عليه والنيابة مقصرتش وقاموا بكل الجهد".



وأشار إلي أن الشاب الجاني هدد نجلته أكثر من مرة من قبل وكان بينهما مشاكل، مردفا:" عملتله بلوكات علي كل المواقع بس مفيش فايدة فيه".

