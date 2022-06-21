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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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والد طالبة المنصورة: لم تكن تفكر في الارتباط من الأساس

صدى البلد

كشف أشرف عبد القادر والد الطالبة نيرة التي قتلت أمام جامعة المنصورة، حقيقة ارتباط ابنته بشاب آخر مما دفع القاتل للانتقام منها، مؤكدا: “لم تكن تفكر في الارتباط من الأساس، وكانت تفكر في مستقبلها المهني بعد الجامعة”.
 

وتابع عبد القادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" الحمدلله أنه تم القبض عليه والنيابة مقصرتش وقاموا بكل الجهد".


وأشار إلي أن الشاب الجاني هدد نجلته أكثر من مرة من قبل وكان بينهما مشاكل، مردفا:" عملتله بلوكات علي كل المواقع بس مفيش فايدة فيه".
 

جامعة المنصورة قناة النهار الإعلامي تامر أمين المنصورة تامر امين

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