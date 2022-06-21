محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء ،حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت " المحافظ " على الموقف الخاص بإجراءات التصالح ونسب الإنجاز بهذا الملف ، حيث شهد الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية لكافة الخطوات الخاصة بتلك المنظومة وكذلك ما حققته اللجان الفنية في هذا الخصوص.

وبحثت " الدكتورة منال عوض " آليات تذليل المعوقات التي تواجه تلك المنظومة خاصة إجراءات الفحص والمعاينة لإصدار نموذج ١٠ والانتهاء من كافة إجراءات التصالح ،كما تابعت أيضًا الإجراءات المتخذة بخصوص أعمال المطابقات لإصدار تراخيص البناء ..

ووجهت " المحافظ " بدفع عجلة العمل بذلك الملف و استيفاء جميع المستندات و الإجراءات المطلوبة ،مؤكدة على التنفيذ وفقا للأساليب المحددة والتيسير على المواطنين..

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