عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء

الأستاذة الدكتورة
الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء ،حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت " المحافظ " على الموقف الخاص بإجراءات التصالح ونسب الإنجاز بهذا الملف ، حيث شهد الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية لكافة الخطوات الخاصة بتلك المنظومة وكذلك ما حققته اللجان الفنية في هذا الخصوص.

وبحثت " الدكتورة منال عوض " آليات تذليل المعوقات التي تواجه تلك المنظومة خاصة إجراءات الفحص والمعاينة لإصدار نموذج ١٠ والانتهاء من كافة إجراءات التصالح ،كما تابعت أيضًا الإجراءات المتخذة بخصوص أعمال المطابقات لإصدار تراخيص البناء ..

ووجهت " المحافظ " بدفع عجلة العمل بذلك الملف و استيفاء جميع المستندات و الإجراءات المطلوبة ،مؤكدة على التنفيذ وفقا للأساليب المحددة والتيسير على المواطنين..

571bb0b4-35ef-42c8-8c8d-63a5f8cdfa26
571bb0b4-35ef-42c8-8c8d-63a5f8cdfa26
cb65535f-eba7-4598-8855-cf65a60da8bc
cb65535f-eba7-4598-8855-cf65a60da8bc
2819a80b-a247-411f-b929-0ce77d65b032
2819a80b-a247-411f-b929-0ce77d65b032
منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

تهتك في الرئة اليسرى.. ننشر تقرير الصفة التشريحية لـ طالبة جامعة المنصورة

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

ترشيحاتنا

كريم شحاتة: كيروش أبلغ حازم إمام أن لديه مستحقات مالية ومكافآت لم يأخذها

سويلم: نسعى لزيادة عدد الجماهير بعد السلوك المميز في القمة.. فيديو

رئيس النجم الساحلي يتقدم باستقالته بعد هجوم عنيف من الجماهير

الداخلية: توفير السلع الغذائية وغيرها بتخفيضات تزيد عن 60%

متى يوم عرفة 2022 ؟.. تاريخه وفضله والمستحب لغير الحاج فيه

تسريبات عن الشاشة المحتملة لوحش آبل القادم iPhone 14

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ