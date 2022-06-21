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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للبشرة.. فوائد واستخدامات صابونة الفحم

صدى البلد


هناك بعض الفوائد العديدة للبشرة من خلال استخدام صابونة الفحم ، فهي تعالج أغلب مشاكل البشرة من الجفاف و الشحوب ، لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد واستخدامات صابونة الفحم.

 

 

فوائد صابونة الفحم ما يلي:


· تنظيف البشرة وتخليصها من الأوساخ العالقة بها، مما يقيها من الالتهابات والتقرحات خاصة البشرة الدهنية.


· علاج البثور وحب الشباب على الوجه والجسم، ومنعه من الظهور مرةً أخرى بسبب خصائص الصابون المطهرة والمعقمة، بالإضافة إلى قدرته على تضييق وإغلاق المسامات المفتوحة، ومنع الأوساخ من التراكم فيها.


· التخلص من مشاكل البشرة الدهنية وأهمها لمعان الوجه، إذ إنّ استخدام صابون الفحم يساعد على امتصاص الزيوت والدهون المتراكمة على البشرة خاصة في فصل الصيف.


·      تنعيم البشرة وتقشيرها، والتخلص من الخلايا الميتة. تفتيح البشرة وتوحيد لونها من خلال القضاء على كافة البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر عادةً نتيجة التقدم في السن، أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.


. تسريع شفاء الجروح والندوب والعلامات البارزة على الجسم؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من المواد المغذية للبشرة.

 

طريقة استخدام صابونة الفحم :
 

-  تبليل اليدين بالقليل من الماء، وفرك صابونة الفحم في اليدين للحصول على الرغوة، حيث سيلاحظ وجود حبيبات ناعمة وصغيرة كالملح مع الرغوة.
- وضع الرغوة على الوجه، وتدليكه بحركات دائرية رقيقة لبضع ثواني.
-  غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً.

ملاحظة: قد يشعر الشخص ببعض الألم، أو ظهور طفح جلدي وبثور صغيرة، أو حدوث احمرار على الوجه بعد الاستخدام، وهذا يعني أنّ البشرة تحسست من إحدى المواد الموجودة في الصابون، لذلك يفضل التوقف عن استخدامه للحفاظ على سلامتها وصحتها.

الفوائد واستخدامات صابونة الفحم شفاء الجروح البقع الداكنة البشرة الدهنية للبشرة الخلايا الميتة

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