مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة..الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجارى مناقشة باقى مواد مشروع قانون الرياضة.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في جميع القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب العلمي الأفضل وحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة.

وأضاف: وزارة الشباب والرياضة من بدايتها أخذت المنحى التضامنى والاجتماعي من أجل تربية النشء ليكون نواة شباب المستقبل ومن ثم تطوير قطاع الرياضة من خلال الدراسة والتحليل والاعتماد على نتائج هذه الدراسات.