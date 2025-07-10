عوض تاج الدين: ندرس تصنيع بعض المواد الخام الدوائية محليًا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الجميع يعمل من أجل توطين كل ما هو جديد بشأن البرامج الطبية في مصر، وأن الأطباء في مصر قادرون على اكتساب جميع المهارات الخاصة بالتطورات في المجالات الطبية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر تدرس تصنيع بعض المواد الخام الدوائية، وأنه في حالة الوصول لذلك سيتم الوصول للاكتفاء الذاتي من الأدوية، ويتم التصدير للخارج، وأن الدواء أمن قومي.

ولفت إلى أن من الأخبار السارة بشأن الصحة، ففي الفترة الأخيرة نعمل على توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن ذلك يكون من أجل التخفيف على المواطنين، ويحصل كل مواطن على العلاج بطريقة سهلة وبسيطة.