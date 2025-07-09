حريق محطة محولات بالإسكندربة وانقطاع التيار عن منطقة الورديان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، عن نشوب حريق بمحطة محولات الورديان بمحافظة الإسكندرية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر أن فصل الدائرة 1 ميناء الإسكندرية جهد 66 ك. ف. بمحطة محولات الورديان تسبب فى حدوث قصر على محول التيار لها، في نفس وقت فصل جميع الدوائر بالمحطة من الجهات المقابلة، مما تسبب فى انسحاب الجهد عن المحطة واشتعال النيران.

وتابع المصدر انه يتم الأن تأمين تغذية الأحمال واستكمال فصل الدائرة الدائرة 1 ميناء الإسكندرية-الورديان جهد 66 ك. ف. وتوصيل باقى المهمات تباعا.

وكانت بعض المناطق التابعة لحى الورديان بمحافظة الإسكندرية تأثرت بالحريق و تم فصل التيار الكهربائي عنها وجاري إعادة التيار تدريجيا.