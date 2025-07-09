رئيس الدير المحرق يستقبل وفد البنك الزراعي المصري

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد أبو السعود، رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، يرافقه وفد من قيادات البنك.

واستعرض الدكتور أبو السعود خلال اللقاء الخدمات التي يقدمها البنك في المجال الزراعي، لافتًا إلى أن مظلة خدمات البنك اتسعت لتتضمن العديد من الخدمات البنكية في إطار تطبيق سياسة الشمول المالي.

ومن جهته رحب نيافة الأنبا بيجول بضيوفه مثمنًا الخدمات التي يقدمها البنك عبر سنين طويلة للعديد من فئات المجتمع المصري، ولا سيما في الريف، داعيًا إلى أهمية التعريف بالخدمات المتنوعة التي يتيحها البنك.