محافظ جنوب سيناء: مهتمون بالتعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط تطوير المنظومة

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة، لذلك تحرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "مبارك" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه من ضمن أوجه التعاون المثمر السابقة بين الجانبين تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها.

جولة تفقدية موسعة بمدينة شرم الشيخ

وأوضح أنه أجرى جولة تفقدية موسعة بمدينة شرم الشيخ، بالأسبوع الجاري، رافقه خلالها أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية والتي كان من بينها موقف الأتوبيسات الكهربائية من تصنيع "الإنتاج الحربي" بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للنقل الأخضر الذكي.

ونوه إلى أن هذه الأتوبيسات تساهم في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل فعال وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية، كما أكد أن أعضاء اللجنة أشادوا بتجربة الأتوبيسات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.