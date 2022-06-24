الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه من قسم الشرطة| خدمات

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج فيش وتشبيه من أقسام ومراكز الشرطة والاوراق المطلوبة لذلك



الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه كمبيوتر من أقسام ومراكز الشرطة:

- بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر ساري

- شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما

- صورة فوتوغرافية مقاس 4 * 6

– بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد

- تسجيل البيانات الشخصية للمواطن، وأخذ البصمة العشرية، وتصوير المواطنين، ثم الانتظار 24 ساعة حتى ترسل البيانات للأدلة الجنائية.

- مواعيد العمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية تبدأ من : 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا، وحتى 3 مساءً يوم الخميس، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.