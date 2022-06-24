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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العليمي: التغذية الحديثة للحيوانات تركز على إطعامها علفًا يعتمد على الأرباح |فيديو

أحمد العليمى
أحمد العليمى

قال الدكتور أحمد العليمى باحث بقسم الانتاج الحيوانى بالمركز القومى للبحوث والحاصل على جائزة الدولة للتفوق ، إن التغذية الحديثة للحيوانات تركز على إطعامها علفا متزنا وصحيا بالقدر المطلوب ضمن إدارة اقتصادية تعتمد على الأرباح.


وأضاف العليمى خلال استضافته ببرنامج مصر تستطيع  والمذاع عبر فضائية dmc ،  أنه يعمل على مساعدة مربى الحيوان لزيادة ربحه ضمن النظرية الاقتصادية لتوفير كميات كبيرة من الغذاء بسعر مناسب وجودة مرتفعة والبحث عن مصادر علفية جديدة خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن التغذية تمثل 60% من أى مشروع انتاجى من تكلفته ومع ارتفاع الأسعار العالمية وصلت التغذية 85% وهو ما يضع تكلفة عالية على الأعلاف التى تستوردها الدول من الخارج. 

 

أحمد العليمي ارتفاع الأسعار حيوانات الإنتاج الحيوانى مصر تستطيع

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