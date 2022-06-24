منذر رياحنة باكيا: كنت هموت لولا وقفة أحمد عز جنبي

قال الفنان منذر رياحنة، إن أولاده يعتبرون الفنان أحمد عز بمثابة عمهم، متابعا أنه يعتبره صديقه الصدوق، متابعا “ أصبحت قريبا منه بسبب أني كنت فى مرحلة انهيار تماما وشعرت أني لست ممثلا، ومش بعرف أعمل حاجة”.

وأضاف راحنة خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، باكيا: “كلمت أحمد عز وروحتله.. قال لي تعالى ياغبي أنت مفيش منك اتنين.. وفيه كلمة تطلعك لفوق وكلمة بتنزلك.. وطبطب عليا وحضني وقال لي كمل فى الغباء اللي أنت فيه”.

وأشار إلى أن هذا الموقف حول العلاقة بينهم، متابعا: “حسيت بصدقه.. وهو مش نجم لكنه صديق وكلمته بتعمل جوا القلب مفعول سحر.. شكرا يا أحمد عز”.