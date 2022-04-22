منذر ريحانة: محمد رمضان ممثل خطير جدا ومميز وشاطر جدا في شغله

كشف الفنان منذر ريحانة، عن رأيه في الفنان محمد رمضان، قائلا: "محمد رمضان ممثل خطير جدا ومميز وشاطر جدا في شغله وهو عمل دور محدش يتخيله في مسلسل موسى، ويفاجئ جمهوره في كل رمضان"، مؤكدا أن محمد رمضان فنان ملتزم في مواقع تصويره.

وأضاف الفنان منذر ريحانة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المسلسلات من نوعية الاختيار كان من المفترض يُنفذ من وقت طويل، وعن حبه وارتباط مصر قال: "روحي بترجع لي وأنا فى مطار القاهرة ومصر بالنسبة لي بحبها جدا".

ولفت إلي أنه لم يشعر بالغربة يوما ما في مصر، متابعا: "عمري ما حسيت نفسي غريب فى مصر ومحدش يقدر ينافس مصر فى مكانتها فنيا"، لافتا إلى أن اللهجة المصرية كانت مشكلة بالنسبة له في بدايته ويميل إلى اللهجة الصعيدي.