ريحانة: فضل شاكر قادم بقوة.. والاختيار أيقونة مصرية ومحمد رمضان ممثل خطير

حل الفنان الأردني منذر ريحانة، ضيفا ببرنامج حبر سري، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته:



منذر ريحانة: محمد رمضان ممثل خطير جدا ومميز وشاطر جدا في شغله

كشف الفنان منذر ريحانة، عن رأيه في الفنان محمد رمضان، قائلا: "محمد رمضان ممثل خطير جدا ومميز وشاطر جدا في شغله وهو عمل دور محدش يتخيله في مسلسل موسى، ويفاجئ جمهوره في كل رمضان"، مؤكدا أن محمد رمضان فنان ملتزم في مواقع تصويره.

أنا ضربتهم؟! منذر رياحنة : إزاي أعتدي على أولاد جورج وسوف |فيديو

كشف الفنان منذر رياحنة، حقيقة ما تردد عن ضربه لأولاد الفنان جورج وسوف خلال حفل بالأردن.

منذر ريحانة: "ربنا كرم الوطن العربي بالرئيس السيسي.. واللي جاي أحلى بمصر"

أكد الفنان الأردني منذر ريحانة، أن مصر تغيرت بصورة كبيرة خلال الثمان سنوات الماضية، قائلا: "مصر تغيرت فى الـ8 سنين اللي فاتوا للأحلى، وطول عمرنا نسمع مصر أم الدنيا ولكن لما تعيش في مصر تعرف أنها أم الدنيا فعلا وربنا حميها".

تأثر النجم منذر رياحنة أثناء حديثه عن وفاة والده وأخته

لم يتمالك منذر رياحنة نفسه خلال الحلقة بعد الحديث عن والده والذي توفى هو وشقيقته في نفس الأسبوع، رافضًا التعليق على الأمر، ومؤكدًا أنه اشتاق لهما جدًا.

منذر ريحانة: أتمني تجسيد شخصية البطل عمر المختار

وأضاف ريحانة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسماء ابراهيم، على قناة القاهرة والناس،:" نفس أقدم دور البطل التاريخي عمر المختار، وعلي المستوي العالمي أتمني تجسيد شخصية جيفارا"



منذر رياحنة : فضل شاكر قادم بقوة وعامل ألبوم خطير |فيديو

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن عمل فني قادم للفنان فضل شاكر.

وقال :" الفنان فضل شاكر قادم بقوة وعامل ألبوم خطير سيكون مصورًا بعدد من المناطق بالوطن العربي".

ريحانة: الاختيار أيقونة مصرية رجع فكرة الوطنية وله مردود في الوطن العربي

وقال ريحانة، إن مسلسل الاختيار بمثابة أيقونة مصرية أرجعت فكرة الوطنية من جديد من خلال عمل احترافي له مردود في الوطن العربي.

منذر رياحنة: هيفاء وهبي أقوى في التمثيل.. ونفسي أشتغل مع كريم عبدالعزيز

أكد الفنان منذر ريحانة، أن النجمة اللبنانية هيفاء ممثلة مميزة وقوية في التمثيل بشكل أفضل من الغناء، قائلا: " اشتغلت معها وهي ممثلة شاطرة، وأنا قلت لها كده، وهي من النوع الملتزم جدا وبتخاف على مشروعها، وبالنسبة لى أنا شفتها في التمثيل أقوى من الغناء".

منذر رياحنة: ندمت على اعتذاري عن فيلم الممر| فيديو

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن أن دور الضابط الإسرائيلي الذي جسده النجم إياد نصار كان معروضا عليه في البداية ولكنه اعتذر بسبب ارتباطه بأعمال في الكويت وندم لعدم مشاركته في هذا الفيلم، قائلا: "ندمت على دور مقدمتوش فى فيلم الممر وكنت بصور في الكويت".

اللي ييجي الأردن نحطه بعنينا|منذر رياحنة: مصر بلا منافس في الفن..فيديو

أكد الفنان الأردني منذر رياحنة، أن الفنانين العرب ينجحون فى مصر ولا يوجد تجربة لفنان مصري في الدول العربية لأن مصر هي هوليوود الشرق في الفن ولا تستطيع دولة أن تقترب من مكانتها فنيا.