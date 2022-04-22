منذر رياحنة: هيفاء وهبي أقوى في التمثيل.. ونفسي أشتغل مع كريم عبدالعزيز

أكد الفنان منذر ريحانة، أن النجمة اللبنانية هيفاء ممثلة مميزة وقوية في التمثيل بشكل أفضل من الغناء، قائلا: " اشتغلت معها وهي ممثلة شاطرة، وأنا قلت لها كده، وهي من النوع الملتزم جدا وبتخاف على مشروعها، وبالنسبة لى أنا شفتها في التمثيل أقوى من الغناء".

وأشار الفنان منذر رياحنة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النجمة هند صبري هي أفضل ممثلة عربية فى مصر حاليا، كما عبر عن أمنيته في العمل مع النجم كريم عبد العزيز، متابعا: "نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز وموقع العمل مع أمير كرارة وأحمد عز هايل".

ونفى الفنان منذر ريحانة، ما يشاع عن تعرضه لتجربة ادمان في فترة من فترات حياته، قائلا: "لم امر بفترة إدمان في حياتي ومعرفش مصدر هذه الشائعات والكلام ده بعيد جدا عن الواقع".

