منذر ريحانة: "ربنا كرم الوطن العربي بالرئيس السيسي.. واللي جاي أحلى بمصر"



أكد الفنان الأردني منذر ريحانة، أن مصر تغيرت بصورة كبيرة خلال الثمان سنوات الماضية، قائلا: "مصر تغيرت فى الـ8 سنين اللي فاتوا للأحلى، وطول عمرنا نسمع مصر أم الدنيا ولكن لما تعيش في مصر تعرف أنها أم الدنيا فعلا وربنا حميها".

ووجه الفنان منذر ريحانة، رسالة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى المصريين قائلا: "انتظروا مصر الأجمل واللي جاي أحلى فى مصر وده واضح في الخطوات الجميلة اللي بتحصل في مصر، وربنا كرم الوطن العربي بالرئيس المصري ومصر حامية للوطن العربي".

وعن ارتباطه بمصر، رد قائلا: "أنا عايش فى مصر من عام 2014، وروحي بترجع لي لما بوصل فى مطار القاهرة ومصر بالنسبة لي بحبها جدا وحاجة كبيرة"..

